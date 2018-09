Polizeipräsidium Stuttgart / Stadtbahn besprüht - Zeugen gesucht

Stadtbahn besprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach - Unbekannte haben am späten Freitagabend (14.09.2018) an der Haltestelle Pfostenwäldle eine Stadtbahn der Linie U 13 besprüht und hohen Sachschaden angerichtet. Der 27 Jahre alte Fahrer der Stadtbahn stellte die Bahn kurz vor Mitternacht an der Haltestelle Pfostenwäldle auf dem Abstellgleis ab. Kurz darauf bemerkte er fünf Jugendliche, die die Stadtbahn besprüht hatten und flüchteten. Während vier Täter im Wald in Richtung Weilimdorfer Straße verschwanden, flüchtete ein Unbekannter in Richtung Haltestelle Pfostenwäldle. Trotz sofortiger Fahndung durch alarmierte Polizeibeamte gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Sie besprühten die Stadtbahn auf einer Länge von rund zwölf Metern in den Farben silber, schwarz, weiß, orange sowie rot und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Täter sind etwa 20 Jahre alt und trugen olivgrüne Hosen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

