Polizeipräsidium Stuttgart / Stadtbahn contra Pkw

Stadtbahn contra Pkw

Stuttgart-Bad Cannstatt - Beim Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem VW Passat ist am Freitag (29.03.2019) in der Schmidener Straße ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar niemand. Der 66-jährige Passat-Fahrer befuhr gegen 13.15 Uhr die Schmidener Straße in Richtung Neugereut und bog verbotenerweise nach links in die Marienburger Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit der in die gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U19. Der Stadtbahnverkehr war an der Unfallstelle bis etwa 14.10 Uhr unterbrochen.

