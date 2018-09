Polizeipräsidium Stuttgart / Stadtbahnunfall

Stadtbahnunfall

Stuttgart-Untertürkheim - Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Folge eines Stadtbahnunfalls am Samstag (01.09.2018) am Karl-Benz-Platz. Gegen 11.40 Uhr fuhr eine Stadtbahn der Linie 4 in die Haltestelle Untertürkheim ein. Aufgrund einer Fehlstellung der Weiche wurde diese Stadtbahn auf den Gleiskörper der gerade ausfahrenden Stadtbahn der Linie 4 gelenkt, sodass es zum Zusammenprall der beiden Bahnen kam. Der 53-jährige Lenker der einfahrenden Stadtbahn und der 30-jährige Fahrer der ausfahrenden Stadtbahn wurden leicht verletzt. Beide Bahnen sprangen bei dem Zusammenstoß aus den Schienen, sodass es zu einer länger andauernden Streckensperrung kam. Gegen 16.30 Uhr waren beide Bahnen geborgen und die Strecke konnte für den Verkehr wieder freigegeben werden. Zu größeren Störungen im Individualverkehr kam es nicht. Durch den Zusammenprall entstand erheblicher Sachschaden, die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

