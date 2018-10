Polizeipräsidium Stuttgart / Staubsaugerautomaten aufgebrochen - ...

Staubsaugerautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach - Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (09.10.2018) Staubsaugerautomaten bei einer Tankstelle an der Heilbronner Straße aufgebrochen. Die Täter machten sich gegen 20.45 Uhr an den Automaten zu schaffen, gelangten an die Geldkassetten und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 entgegen.

