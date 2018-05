Polizeipräsidium Stuttgart / Steinewerfer festgenommen - Zeugen ...

Steinewerfer festgenommen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Untertürkheim - Ein besonders aggressiver Mann beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Ostendstraße am frühen Freitagabend (25.05.2018). Der 30-Jährige war zunächst gegen 17.55 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle "Schlotterbeckstraße" aus der U13 ausgestiegen. Als die Bahn weiterfuhr, betrat er aus nicht bekannten Gründen das Gleisbett, nahm mehrere Schottersteine auf und warf diese der abfahrenden Bahn hinterher. Anschließend soll er mehrere Passanten im Bereich der Haltestelle ebenfalls mit Steinen beworfen haben. Ein 52-jähriger Zeuge, der ihn von weiteren Angriffen abhalten wollte, wurde offenbar beleidigt und bedroht. Der Zeuge brachte sich in Sicherheit, der Steinewerfer wurde von den alarmierten Polizeibeamten in Tatortnähe festgenommen. Soweit bislang bekannt ist, wurden weder Personen noch die Bahn von Steinen getroffen. Der polizeibekannte 30-Jährige, gegen den nun eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung gefertigt wird, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen und eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

