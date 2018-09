Polizeipräsidium Stuttgart / Streit zwischen Nachbarn ruft ...

Streit zwischen Nachbarn ruft Polizei auf den Plan

Stuttgart-Feuerbach - Polizeibeamte haben am Freitag (28.09.2018) einen 79 Jahre alten Mann in Feuerbach vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 49 Jahre alte Nachbarin bedroht zu haben. Offenbar eskalierte gegen 14.30 Uhr ein seit längerem andauernder Streit, in deren Verlauf der 79-Jährige seine Nachbarin wohl mit einem Gewehr bedrohte. Der 49-Jährigen gelang es, durch das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf die Straße zu fliehen und die Polizei zu alarmieren. Die eintreffenden Beamten hatten die Lage schnell im Griff und nahmen den Mann vorläufig fest. Ob es sich bei dem Gewehr um eine echte Waffe handelt und ob er sie in diesem Fall legal besaß, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er muss nun mit der Beschlagnahme des Gewehrs und mit einer Strafanzeige rechnen.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

