Polizeipräsidium Stuttgart / Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach - Eine unbekannte Täterin hat am Freitagvormittag (20.04.2018) in einem Supermarkt an der Stuttgarter Straße den Geldbeutel einer 95-Jährigen gestohlen. Die Seniorin hielt sich gegen 10.45 Uhr in dem Supermarkt auf. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen worden war. Die Frau beschrieb eine Frau, die sich verdächtig verhalten hatte, als etwa 25 Jahre alt und 160 Zentimeter groß. Sie hatte eine schlanke Statur und dunkle, schulterlange Haare und trug eine dunkle Baskenmütze mit hellem Aufdruck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer +4971189904330 zu melden.

