Polizeipräsidium Stuttgart / Trickdiebe bestehlen ...

Trickdiebe bestehlen Volksfestbesucher - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt - Unbekannte Trickdiebe haben am Donnerstagabend (04.10.2018) an einem Imbissstand an der Bahnhofstraße eine dreiköpfige Männergruppe im Alter von 48, 49 und 55 Jahren bestohlen. Die Geschädigten besuchten zuvor das Cannstatter Volksfest und hielten auf ihrem Heimweg gegen 23.45 Uhr an einer Imbissbude. Während die Männer auf ihre Bestellung warteten, näherten sich zwei Frauen. Unvermittelt umarmten die unbekannten Damen die Herren und rieben sich an ihnen. Nach Aufforderung, dies zu unterlassen, entfernten sich die Frauen. Später stellten zwei der Männer den Diebstahl ihres Bargelds fest. Es fehlten jeweils 250 Euro und 300 Euro aus den Geldbörsen. Offensichtlich versuchten die Unbekannten dem dritten Begleiter ebenfalls das Bargeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Ein 100-Euro-Schein hing aus dem Geldbeutel, gestohlen wurde jedoch nichts. Eine der Frauen war zirka 30 Jahre alt, 160 Zentimeter groß und bekleidet mit einer Leggings und einem weiten Shirt. Zur zweiten Frau ist lediglich bekannt, dass diese wesentlich älter war und eine dickliche Figur hatte. Beide Damen hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zeugenhinweise nimmt die Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer +4971189904330 entgegen.

