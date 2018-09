Polizeipräsidium Stuttgart / Trickdiebe schlagen erneut mit ...

Trickdiebe schlagen erneut mit bekannter Masche zu - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen - -Plieningen Trickdiebe schlagen erneut mit bekannter Masche zu - Zeugen gesucht Ein unbekanntes Tätertrio hat sich am Samstagnachmittag (08.09.2018) unter Anwendung des "Vermessungstricks" Zutritt zu einer Wohnung an der Allgäustraße verschafft und eine 85-jährige Frau bestohlen. Ein Mann in Begleitung eines Jungen und einer Frau sprach die Seniorin gegen 17.15 Uhr vor der Haustüre an. Der Mann gab sich als potenzieller Käufer einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aus. Vorgeblich aufgrund des gleichen Grundrisses, baten die Unbekannten, die Wohnung der Dame zu besichtigen und vermessen zu dürfen. Die gutgläubige Seniorin ließ die Täter hinein. Dort verwickelte die Frau die Dame in der Küche in ein Gespräch, während der Mann und das Kind unbeaufsichtigt in der Wohnung herumliefen. Als die 85-Jährige einen Anruf bekam, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung aus dem Haus. Bei einer Nachschau entdeckte die Dame das Fehlen von Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Eine eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 30 bis 35 Jahre alten Mann mit bartlosem, rundem Gesicht und heller Haut gehandelt haben. Er trug eine beige Schildmütze, eine blaugraue Jacke und sprach akzentfrei Deutsch. Die Frau soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 155 Zentimeter groß gewesen sein, mit schulterlangen braunen Haaren, fülliger Statur und etwas dunklerem Teint. Sie trug eine mit Blumen bedruckte Bluse und sprach deutsch ohne Akzent. Der Junge war etwa sechs bis sieben Jahre alt, mit dunklen Haaren und fülliger Statur. Die Vorgehensweise lässt darauf schließen, dass die Tätergruppierung bereits mehrfach aufgetreten ist und erneut auftreten wird. Daher bittet die Polizei Vorsicht walten zu lassen und bei Kontaktaufnahmen an Haustüren ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen. Bei Zweifeln lassen sie niemanden hinein und kontaktieren sie umgehend die Polizei. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/