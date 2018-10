Polizeipräsidium Stuttgart / Trickdiebe stehlen Armbanduhr - ...

Trickdiebe stehlen Armbanduhr - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - Unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, haben am Donnerstagmittag (04.10.2018) in der Schwabstraße einem 71 Jahre alten Mann auf perfide Weise eine Armbanduhr gestohlen. Die unbekannte Frau sprach den Senior vor einem Discountgeschäft gegen 12.45 Uhr an, vorgeblich um nach dem Weg zu fragen. Während der 71-Jährige noch überlegte, näherte sich die Frau ihm plötzlich in zudringlicher Weise. Unvermittelt kam ein unbekannter Mann hinzu, der mit der Frau einen - mutmaßlich inszenierten - Streit in einer fremden Sprache begann. Nach kurzer Zeit trennten sich die beiden und verschwanden in verschiedene Richtungen. Verwirrt von der Situation ging der Senior zu seinem Auto, wo er das Fehlen seiner Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro bemerkte. Der 71-Jährige kann die Personen wie folgt beschreiben: Die Frau war etwa 25 bis 30 Jahren alt und hatte schulterlanges, schwarzes Haar. Sie war zirka 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank und von südosteuropäischem Erscheinungsbild. Sie sprach nur gebrochenes Deutsch und war mit einer dunklen Hose und einer hochgeschlossenen dunklen Jacke recht unauffällig gekleidet. Der Mann war etwa 175 Zentimeter groß und schlank, ebenfalls von südosteuropäischem Erscheinungsbild und auch dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 entgegen.

