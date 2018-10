Polizeipräsidium Stuttgart / Unbekannter belästigt Frau in ...

Unbekannter belästigt Frau in Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (28.10.2018) eine 24 Jahre alte Frau auf dem Nachhauseweg sexuell belästigt. Die Frau befand sich gegen 21.55 Uhr in der Stadtbahn der Linie U6 in Fahrtrichtung Gerlingen. Während der Fahrt setzte sich ein fremder Mann neben sie, und fragte nach dem Weg. Nachdem das Gespräch beendet war, versuchte er sich der Frau zu nähern. Als sich die Frau von dem Mann bedrängt fühlte, etwa zwischen der Haltestelle Albstraße und er Haltestelle Degerloch, stand sie auf und wollte an diesem vorbei das Abteil verlassen. Da griff der Mann zu und packte die Frau unsittlich am Gesäß. Diese protestierte lautstark und verließ das Abteil, kurz darauf alarmierte sie die Polizei. Der Unbekannte hat die Bahn vermutlich an der Haltestelle Bopser oder an der Haltestelle Dobelstraße verlassen. Die 24-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: Zirka 40 bis 50 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, mit kurzen Haaren die fast in eine Glatze übergehen. Zur Tatzeit trug er eine hellgraue Sportjacke mit neongrünen Streifen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

