Polizeipräsidium Stuttgart / Unfall im Kreuzungsverkehr

Unfall im Kreuzungsverkehr

Stuttgart-Degerloch - An der Kreuzung Löwenstraße / Reutlinger Straße sind am Donnerstagnachmittag (28.03.2019) zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 76-jähriger Audifahrer befuhr gegen 15.00 Uhr die Löwenstraße und wollte diese über die querende Reutlinger Straße weiter befahren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem von links kommenden Smart eines 32-Jährigen zusammen. Der Audi wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte gegen eine Hecke. Der Smartfahrer roch nach Alkohol und musste sich nach einem Atemalkoholtest in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde vorläufig einbehalten. Bei dem Unfall erlitt eine Beifahrerin im Audi leichte Verletzungen, es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 14.000 Euro. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

