Polizeipräsidium Stuttgart / Unfall mit mehreren Fahrzeugen - ...

Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Drei Leichtverletzte

Stuttgart-Degerloch - Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (21.03.2019) auf der Oberen Weinsteige ereignete. Gegen 17.10 Uhr befuhren ein 27-jähriger Fahrer eines VW Polo und ein 44-jähriger Fahrer eines 5er-BMW hintereinander die Obere Weinsteige stadtauswärts auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Kurz vor der Karl-Pfaff-Straße bemerkten sie, dass sich der Verkehr auf beiden Fahrstreifen in Richtung Albplatz staute. Der Polo-Lenker konnte trotz eines Ausweichmanövers den Aufprall auf das Heck einer Mercedes C-Klasse einer 42-jährigen Frau nicht verhindern. Nach dem Aufprall wurde er auf den linken Fahrstreifen abgewiesen, wo es zum Zusammenprall mit dem BMW kam, dessen Lenker dorthin ausgewichen war. In der Folge fuhr der BMW-Fahrer über den in der Fahrbahnmitte befindlichen Grünstreifen, fällte einen dortigen Baum und überquerte anschließend noch die stadteinwärtige Fahrbahn, wo er letztlich mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, einen VW Golf und einen Smart Fortwo, kollidierte. Neben drei Rettungswagen war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Fahrerin des Mercedes und ihre 19-jährige Tochter wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht, der Lenker des BMW wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt und der umgestürzte Baum von der Feuerwehr beseitigt werden. Die Obere Weinsteige war bis 19.45 Uhr in Richtung Stadtmitte komplett und in Richtung Albplatz teilweise gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

