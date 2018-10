Polizeipräsidium Stuttgart / Unfallflucht mit verletztem ...

Unfallflucht mit verletztem Fußgänger - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf - Bei einer Unfallflucht am Sonntagabend (14.10.2018) ist ein 71 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann überquerte gegen 20.35 Uhr die Pforzheimer Straße an der Fußgängerfurt auf Höhe der dortigen Tankstelle, als er von einem bislang unbekannten silberfarbenen Pkw, vermutlich VW Passat Kombi älteren Baujahrs, der in Richtung Löwenmarkt fuhr, erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der männliche Lenker, der das Rotlicht an der Fußgängerfurt offenbar missachtet hatte, bremste nach dem Zusammenprall kurz ab, fuhr dann aber, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, weiter in Richtung Löwenmarkt davon. Der 71-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.

