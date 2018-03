Polizeipräsidium Stuttgart / Verkehrskontrollen

Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt - Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (13.03.2018) in der Heilbronner Straße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insbesondere die Einhaltung des Rotlichts und die Mobiltelefonnutzung überwacht. Die Beamten der Verkehrspolizei kontrollierten zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr den Verkehr in der Heilbronner Straße auf Höhe des Pragsattels in Fahrtrichtung Zuffenhausen. 21 Autofahrer wurden angezeigt, weil sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten, 22 Fahrer missachteten in dieser Zeit das Rotlicht der Ampel. Eine 65 Jahre alte Opel-Fahrerin, die gegen 15.40 Uhr das Rotlicht missachtete und deshalb angehalten wurde, ist nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/