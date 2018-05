Polizeipräsidium Stuttgart / Verkehrskontrollen

Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (23.05.2018) am Pragsattel Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten der Verkehrspolizei kontrollierten zwischen 14.30 Uhr und 17.15 Uhr den Verkehr auf der Heilbronner Straße, Ecke Pragsattel in Fahrtrichtung Zuffenhausen. Acht Autofahrer wurden angezeigt, weil sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten und neun Fahrer, weil sie nicht angeschnallt waren. 13 Autofahrer fuhren bei Rot über die Ampel. Insgesamt wurden 30 Verkehrsverstöße festgestellt.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/