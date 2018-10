Polizeipräsidium Stuttgart / Verkehrskontrollen

Verkehrskontrollen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (09.10.2018) an der Kreuzung Cannstatter Straße/Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk insbesondere auf Rotlichtverstöße und Benutzen des Mobiltelefons während der Fahrt gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 15.15 Uhr und 17.15 Uhr Verkehrsteilnehmer, die von der Heilmannstraße geradeaus über die Kreuzung fuhren. 13 Fahrer missachteten dabei das Rotlicht, bei drei von ihnen zeigte die Ampel bereits länger als eine Sekunde Rot. Zwei Autofahrer benutzten Ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Sie wurden angezeigt und müssen nun mit empfindlichen Geldbußen und teilweise mit Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

