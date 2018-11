Polizeipräsidium Stuttgart / Verkehrskontrollen

Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost - Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstagnachmittag (15.11.2018) in der Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insbesondere die Einhaltung des Rotlichts überwacht. Die Beamten kontrollierten zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr den Verkehr in der Heilmannstraße auf Höhe der Cannstatter Straße. 15 Fahrer missachteten in dieser Zeit das Rotlicht der Ampel. Diese müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

