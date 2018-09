Polizeipräsidium Stuttgart / Verkehrsunfall zwischen Radfahrern - ...

Verkehrsunfall zwischen Radfahrern - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - Zwei Radfahrer sind am Mittwochmittag (05.09.2018) bei einem Verkehrsunfall an der Botnanger Straße miteinander zusammengestoßen. Ein 57 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Rennrad gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg an der Botnanger Straße in Fahrtrichtung Stuttgart-Botnang, als er in einer Rechtskurve auf Höhe Waldparkplatz aus unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden 65 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Beide Radfahrer stürzten daraufhin. Der Pedelec-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, an beiden Rädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

