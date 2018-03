Polizeipräsidium Stuttgart / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (24.03.2018) gegen 11.30 Uhr in der Epplestraße auf Höhe der Bushaltestelle "Weidachtal" ereignet hat. Die 31 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo befuhr die Epplestraße aus Stuttgart-Degerloch kommend in Richtung Stuttgart-Möhringen, als aus der Einmündung gegenüber dem Waldheim Degerloch plötzlich ein rot-/orangefarbener Pkw, ohne den Vorrang der Frau zu beachten, in die Epplestraße einbog. Trotz deren sofortiger Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei am Pkw der 31-Jährigen ein Schaden in Höhe von cirka 2.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte die Fahrt in der Folge einfach fort, obwohl auch dessen bzw. deren Pkw im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt worden sein dürfte. Zeugen zum Unfall bzw. dem rot-/orangefarbenen Pkw, der vom Typ her ähnlich eines Minivans sein soll, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

