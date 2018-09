Polizeipräsidium Stuttgart / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (04.09.2018) gegen 18.00 Uhr in der Lerchenstraße ereignet hat. Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr die Lerchenstraße in Richtung Hegelplatz. An der Kreuzung Silberburgstraße bog ein Pkw in die Lerchenstraße ein und hielt am rechten Fahrbahnrand. Der ihm folgende Radfahrer musste daraufhin so stark abbremsen, dass dieser vom Fahrrad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des Pkw unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich vorher um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Bei dem Pkw könnte es sich um einen Renault Megane, in der Farbe Grau oder Blau, gehandelt haben. Der Fahrer wird auf Ende 20 geschätzt. Er hatte eine sportliche Figur und blonde, längere Haare. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

