Polizeipräsidium Stuttgart / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (25.03.2019) gegen 16.15 Uhr in der Willy-Brandt-Straße (Bundesstraße 14) ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens befuhr die Willy-Brandt-Straße in Richtung Bad Cannstatt. Beim Wechsel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen übersah der Unbekannte offenbar den dort fahrenden Suzuki einer 36-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 36-Jährige nach links aus und stieß mit dem in gleicher Richtung fahrenden Dacia einer 52-Jährigen zusammen, wobei ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr der Fahrer des schwarzen Kleinwagens, an dem kein Schaden entstanden sein dürfte, weiter. Der Fahrer wird auf etwa 30 Jahre geschätzt, hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/