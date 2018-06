Polizeipräsidium Stuttgart / Vermisste Person aufgefunden - ...

Vermisste Person aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Stuttgart-Bad Cannstatt - Der von der Polizei mit einem Echtbild gesuchte 83 Jahre alte Wichard Schulze, der seit dem frühen Mittwochmorgen (13.06.2018) vermisst wurde, konnte von einer Polizeistreife am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in Stuttgart-Mitte unversehrt angetroffen werden. Der Mann wurde wieder in das Heim im Stadtteil Altenburg zurückgebracht.

