Polizeipräsidium Stuttgart / Vor Passantin entblößt - Zeugen gesucht

Vor Passantin entblößt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend (04.09.2018) in der Zabergäustraße gegenüber einer 39 Jahre alten Frau entblößt. Die 39-Jährige war gegen 21.25 Uhr in der Zabergäustraße unterwegs, als ihr der Unbekannte mit halb heruntergelassener Hose entgegenkam. Er hatte sein Geschlechtsteil entblößt. Als die Frau ihn anschrie, grinste er sie an, zog die Hose hoch und flüchtete über die Julius-Wengert-Straße. Der Unbekannte war etwa 45 Jahre alt, zirka 185 bis 190 Zentimeter groß und hatte eine kräftige bis dickliche Statur. Er hatte ein rundliches Gesicht und kurze dunkle wellige Haare mit Geheimratsecken. Die Frau beschrieb sein Aussehen als europäisch. Bekleidet war der Unbekannte mit einem dunklen, langärmligen Sweatshirt, das eventuell einen hellen Aufdruck hatte, sowie einer schwarzen Jogginghose. Er trug eine helle Tüte bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

