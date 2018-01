Polizeipräsidium Stuttgart / Vorfahrt missachtet

Vorfahrt missachtet

Stuttgart - West - Zwei Leichtverletzte und zirka 17.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (13.01.2018) an der Ecke Silberburg-/Lerchenstraße ereignet hat. Gegen 13.35 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem schwarzen BMW auf der Silberburgstraße aus Richtung Schloßstraße. Auf Höhe der Lerchenstraße stieß diese mit einem von "Rechts" kommenden, ebenfalls schwarzen Audi A1 zusammen, der von einer 18-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurden die beiden Frauen leicht verletzt, mussten aber nach ihrer Erstversorgung durch den Rettungsdienst nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

