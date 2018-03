Polizeipräsidium Stuttgart / Vorfahrt missachtet

Vorfahrt missachtet

Stuttgart-Vaihingen - Ein leicht verletzter Motorroller-Fahrer und ein Sachschaden in Höhe von zirka 12000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagabend (16.03.2018) gegen 20.25 Uhr auf der Kreuzung Waldburg-/Krehlstraße. Der 48-jährige Lenker eines VW befuhr die Krehlstraße in Richtung Hauptstraße und missachtete auf Höhe der Waldburgstraße vermutlich die Vorfahrt eines von rechts kommenden 19-jährigen Rollerfahrers. Dieser wollte in Richtung Waldheim weiterfahren und kollidierte auf der Kreuzung mit dem Pkw. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

