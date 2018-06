Polizeipräsidium Stuttgart / Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag (08.06.2018) auf dem Pragsattel ereignet hat und bei dem beide Beteiligten angeben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Ein 62 Jahre alter Mann fuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in der Heilbronner Straße aus Richtung Zuffenhausen kommend, er wollte an der Kreuzung der Heilbronner Straße mit der Siemensstraße und der Stresemannstraße weiter in Richtung Pragstraße fahren. Ein 61 Jahre alter Mann befuhr mit seinem VW Golf die Stresemannstraße Richtung Pragsattel, er wollte in Richtung Zuffenhausen weiterfahren. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Auch der 62-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

