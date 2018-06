Polizeipräsidium Stuttgart / Wettbüro überfallen - Zeugen gesucht

Wettbüro überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (13.06.2018) ein Wettbüro an der Wiener Straße überfallen und Bargeld erbeutet. Der Räuber betrat gegen 21.30 Uhr maskiert das Wettbüro und forderte von einem 24-jährigen Angestellten unter Vorhalt eines baseballähnlichen Schlägers Bargeld. Nachdem ihm der Geschädigte Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro ausgehändigt hatte, sprühte er dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und verpasste ihm einen Tritt ins Gesicht. Danach flüchtete der Täter zu Fuß über die Wiener Straße in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihm blieb bislang erfolglos. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, normale Statur, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, trug ein schwarzes Basecap und einen schwarzen Schal, schwarze Handschuhe mit gelber Aufschrift, schwarze Nike Turnschuhe und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

