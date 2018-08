Polizeipräsidium Stuttgart / Wohnungsbrand

Wohnungsbrand

Stuttgart-Zuffenhausen - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag (30.08.2018) in einer Wohnung im 9.Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses an der Haldenrainstraße ein Brand ausgebrochen. Als eine 26-jährige Bewohnerin gegen 18.15 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie Brandgeruch in ihrer Wohnung. Beim Öffnen eines Zimmers, in dem sich auch die Waschmaschine befindet, sah sie Flammen aus der Steckdose schlagen. Geistesgegenwärtig schloss sie die Tür, nahm alle Sicherungen heraus und verständigte über den Notruf 112 die Feuerwehr, die den Brand löschte. Während des Feuerwehreinsatzes mussten 21 Personen vorsorglich ihre Wohnungen verlassen und wurden von den Rettungskräften betreut. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei übernommen.

