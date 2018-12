Polizeipräsidium Stuttgart / Wohnungseinbrecher geflüchtet - ...

Wohnungseinbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sommerrain - Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitagabend (30.11.2018) nach einem versuchten Einbruch geflüchtet. Gegen 21.15 Uhr hörten die Hausbewohner einer Wohnung am Rosmarinweg verdächtige Geräusche und überraschten eine männliche Person beim Aufhebeln des Küchenfensters. Der Einbrecher wird als ca. 175 Zentimeter groß und mit schlanker Figur beschrieben. Er war vermutlich mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

