Polizeipräsidium Stuttgart / Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart Degerloch/ -Ost/ -Mitte - Unbekannte sind am Wochenende (27.04.2018 bis 29.04.2018) in Wohnungen in den Stadtbezirken Degerloch, Ost und Mitte eingebrochen und haben Bargeld, Schmuck, wertvolle Uhren sowie Elektronikartikel entwendet. Am Freitag (27.04.2018) hebelten die Täter zwischen 18.40 Uhr und 22.20 Uhr eine Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung an der Heinestraße auf. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Am frühen Samstagmorgen (28.04.2018) zwischen 05.00 Uhr und 09.00 Uhr schlugen Unbekannte mit einem Gegenstand ein Fenster an einer Wohnung am Deyhleweg ein und gelangten so in die Wohnung, wo sie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro stahlen. An der Heusteigstraße hebelten die Täter am Samstagabend (28.04.2018) zwischen 17.00 Uhr und 01.10 Uhr die Türe zu einer im vierten Obergeschoss befindlichen Wohnung auf und erbeuteten Schmuck, Elektronikartikel, wertvolle Uhren und Handtaschen sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Insgesamt beläuft sich dort die Stehlguthöhe auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/