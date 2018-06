Polizeipräsidium Südhessen / Abi-Parade in der Innenstadt

Abi-Parade in der Innenstadt

Darmstadt - Darmstadt. Am Samstag, 09.06.2018, zwischen 16:00 - 21:00 Uhr, kam es in der Darmstädter Innenstadt zu einem angemeldeten Demonstrationszug mit anschließender Abschlusskundgebung auf dem Karolinenplatz. Unter dem Motto: " Abi-Parade - Überschreitung kultureller Schranken im gesellschaftlichen Miteinander in Zeiten der Not" nahmen ca. 3200 Teilnehmer, vorwiegend Darmstädter Abiturienten, an der Veranstaltung teil. Bei dem Demonstrationszug wurden 12 Motiv- und Musikwagen mitgeführt. Die Polizei begleitete den Demonstrationszug. Dabei stellten die Ordnungshüter keinerlei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten fest. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. gefertigt: POK Tilsner, 1.Polizeirevier Darmstadt

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

