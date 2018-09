Polizeipräsidium Südhessen / aktueller Warnhinweis der echten ...

aktueller Warnhinweis der "echten Polizei": Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte in Lampertheim

Lampertheim - Derzeit (26.09.18) kommt es zu mehreren Betrugsversuchen durch "falsche Polizeibeamte" im Bereich Lampertheim und seinen Ortsteilen. Die Kriminellen Telefonbetrüger tischen die Lüge von einer festgenommenen Einbrecherbande auf, bei denen man eine Liste geplanter Einbrüche gefunden habe. Auf der Liste würde auch das Haus der Angerufenen stehen.

Ist man den Betrügern einmal auf den Leim gegangen, handeln diese sehr geschickt und mit Ausdauer. Sie versuchen die Geschädigten davon zu überzeugen, dass deren Geld und Wertgegenstände weder zu Hause noch auf der Bank sicher seien. Ist ihnen das gelungen, setzen die Betrüger alles daran, dass Geld und Wertgegenstände persönlich in sichere Hände übergeben werden. Es handelt sich hierbei aber um die Hände der Betrüger.

Dies gelingt leider immer wieder. Glücklicherweise aber nicht in den fünf, bislang bei der "richtigen" Polizei bekannt gewordenen Fällen. Damit das auch so bleibt, werden potenzielle Opfer (zumeist Seniorinnen und Senioren) und natürlich auch ihre Angehörigen hiermit erneut gewarnt und gebeten, solche Anrufe so schnell wie möglich zu beenden und die richtige Polizei über den Notruf 110 anzurufen.

Keinesfalls sollte man Nummern wählen, die einem von den Betrügern am anderen Ende der Leitung genannt werden. Machen Sie am Telefon keine Informationen zu Ihren persönlichen oder finanziellen Verhältnissen! Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! Die Polizei würde niemals bei Ihnen zu Hause Geldbeträge oder andere Wertgegenstände abholen!

Michael Gorsboth, EPHK und PvD

