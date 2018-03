Polizeipräsidium Südhessen / Autofahrer mit über vier Promille ...

Autofahrer mit über vier Promille auf der Autobahn 67 unterwegs

BAB A67, Gemarkung Lorsch - Gemarkung Lorsch (ots) - Am Donnerstagabend (29.03.2018), gegen 20:40 Uhr, wurde der Polizei durch eine aufmerksame Zeugin ein auf der BAB A 67 in nördliche Richtung auffällig Schlangenlinien fahrender PKW mit polnischem Kennzeichen gemeldet. Dieser fuhr letztendlich auf die Tank- und Rastanlage Lorsch Ost ab. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den 49-jährigen Fahrer schlafend in seinem Auto antreffen. Ein Atemalkoholtest zeigte nach etlichen Fehlversuchen schließlich 4,22 Promille an. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun in einem Emittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Sein ausländischer Führerschein wurde zwecks Eintragung eines Sperrvermerks für Deutschland vorläufig einbehalten. Weiterhin musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,- Euro hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt. Die restliche Nacht musste er zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen. gefertigt: POK Haupert, PASt Südhessen

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400; PvD -3030 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de