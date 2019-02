Polizeipräsidium Südhessen / B 26 : ...

B 26 (Gemarkung Roßdorf): Verkehrsunfall mit verletzter Person

B 26 (Gemarkung Roßdorf) - Am Dienstag (26.02.) ereignete sich gegen 23.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 26, in Höhe der Ausfahrt Roßdorf West, in Fahrtrichtung Darmstadt. Hierbei kam ein schwarzer Audi A 7 nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitplanken sowie eine Notrufsäule. Der 35-jährige Fahrer aus Kirschfurt wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein nahe liegendes Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die rechte Fahrbahn musste für etwa eine Stunde zur Beseitigung der auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteile gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde auf der linken Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Berichterstatter: POK Aldorf, 2. Polizeirevier

Matthias Brosch, PHK und PvD

