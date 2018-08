Polizeipräsidium Südhessen / Babenhausen - Wäscheschleuder ...

Babenhausen - Wäscheschleuder verursacht starke Rauchentwicklung

Babenhausen - Eine ältere, elektrische Wäscheschleuder verursachte am Freitag (17.08.2018) in Babenhausen, in einem Wohnhaus im Südring, eine starke Rauchentwicklung. Bewohner bemerkten den Qualm um kurz nach 21:00 Uhr und verständigten die Rettungsleitstelle Dieburg. Die alarmierte Feuerwehr Babenhausen konnte den Schmorbrand in der Schleuder schnell löschen. Es wurde niemand verletzt. Nur an der Schleuder entstand geringer Sachschaden. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude belüftet hatte, konnten die Bewohner bereits um kurz vor 22:00 Uhr wieder ins Haus zurückkehren. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD PP Südhessen, Tel.: 06151 / 969-3030

