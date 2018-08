Polizeipräsidium Südhessen / Bei Rot über Ampel und vom Pkw erfasst

Bei Rot über Ampel und vom Pkw erfasst

Groß-Umstadt - Von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde am Sonntagmorgen (26.08.18) ein 17 jähriger Groß-Umstädter auf der B 45 am Abzweigung Heubach. Er befand sich mit drei männlichen Freunden zu Fuß auf dem Weg von Heubach kommend in Richtung B45. Sie wollten gegen 01.45 Uhr gemeinsam die B45 an der Fußgängerampel überqueren.

Da die Fußgängerampel für sie jedoch Rotlicht zeigte, blieben sie auf dem Gehweg stehen. Der 17 jährige rannte jedoch plötzlich los und wollte die Fahrbahn trotz des Rotlichtes der Fußgängerampel überqueren.

Der 17 jährige wurde dabei von einem in Richtung Höchst fahrenden Pkw erfasst und auf den Radweg geschleudert. Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Er stand unter Alkoholeinfluß. Der 28 Jahre alte Autofahrer kam mit einem Schock davon. Die drei Bekannten des Schwerverletzten erlitten ebenfalls einen Schock.

Rettungswagen und Notarzt waren zur medizinischen Erstversorgung vor Ort. Der Groß-Umstädter kam in ein Krankenhaus.

Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Zu Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

gefertigt: Monath, PK-A´in (Pst. Dieburg)

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 bzw. 06151 - 969 3030 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de