Polizeipräsidium Südhessen / Beim Abbiegen PKW gestreift und ...

Beim Abbiegen PKW gestreift und geflüchtet

Trebur-Geinsheim - Am späten Morgen des 09.05.2018 gegen 11 Uhr befuhr eine 28jährige Geinsheimerin mit ihrem OKW den Lachenweg in Geinsheim Richtung Leeheimer Straße. Als sie mit ihrem Auto an der Einmündung stand, näherte sich auf der Leeheimer Straße von links ein weiteres Fahrzeug und bog dann nach rechts in den Lachenweg ab. Hierbei streifte das abbiegende Fahrzeug den stehenden PKW der jungen Frau und zerkratzte deren komplette Fahrerseite. Anstatt anzuhalten, fuhr die Fahrerin nach dem Unfall unberirrt weiter. Bei dem flüchtigen Fahrzeug, soll es sich um einen älteren, roten Opel handeln. Das Auto müsste vorne links beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizei Groß-Gerau unter 06152-1750.

Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden von 3000,- EUR.

