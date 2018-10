Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim-Auerbach: Dreister Dieb ...

Bensheim-Auerbach: Dreister Dieb nutzt Baugerüst

Bensheim - Ein dreister Dieb hat am Dienstag (9.10) ein Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus im Fasanenweg im Ortsteil Auerbach für seine Tat nutzen können. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr kletterte er sich bis in die oberen Etagen vor und klopfte bei einem gesundheitlich angeschlagenen Rentner an die Balkonscheibe. Der Unbekannte soll darum gebeten haben, das Telefon benutzen zu dürfen. Die hilflose Situation des Bewohners nutzte der junge dreiste Dieb für sich aus und packte unauffällig Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro ein, bevor er verschwand.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die im Tatzeitraum die Person auf dem Baugerüst gesehen haben und Hinweise geben können. Telefonisch sind die Beamten unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060 in Heppenheim zu erreichen.

