Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim-Auerbach: Schwarzer Opel ...

Bensheim-Auerbach: Schwarzer Opel Insignia beschädigt / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim-Auerbach - Am Dienstag (4.9.2018) hat sich in der Saarstraße ein Unfall ereignet bei dem ein schwarzer Opel Insignia Grand Sport, im Frontbereich beschädigt und somit ein Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht wurde. Gegen 12.30 Uhr hatte der Opelfahrer das Auto auf dem Parkplatz einer dortigen Sporthalle abgestellt. Bei seiner Rückkehr, gegen 13 Uhr, stellte er dann den Schaden an der vorderen rechten Stoßstange fest und erstattete eine Anzeige. Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlung wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06251/84680 zu melden.

