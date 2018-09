Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim- Auerbach: Zwei Einbrecher ...

Bensheim- Auerbach: Zwei Einbrecher trotz Fluchtversuch festgenommen; weitere Festnahme aufgrund Haftbefehl im Rahmen der Fahndung

Bensheim- Auerbach - Am späten Samstagabend (22.09.), 23.34 Uhr, meldeten Anwohner aus der Straße "Neuer Weg" in Bensheim- Auerbach einen Einbruch in ein Wohnhaus. Die Ganoven hatten bei der Tat auch den Fahrzeugschlüssel des Wohnungsinhabers entwendet und wollten sich mit dem PKW vom Tatort entfernen. Da die insgesamt drei Täter noch vor Verlassen des Grundstückes von Zeugen überrascht worden sind ergriffen sie die Flucht zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Großfahndung, in welche auch ein Polizeihubschrauber eingebunden worden war, konnten zwei Tatverdächtige im Bereich der Ziegelbachstraße festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer osteuropäischer Herkunft, weiteres ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem dritten noch flüchtigen Täter dauern an. Eine weitere, ebenfalls vor den Streifen flüchtende Person, konnte im Bereich des Bahnhofes nach Verfolgung zu Fuß festgenommen werden. Gegen den 20-jährigen Mann besteht kein Tatverdacht wegen des Einbruches und versuchten PKW-Diebstahls, allerdings besteht ein Haftbefehl des AG Heilbronn wegen Raubes. Alle drei festgenommenen Männer wurden zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst Tel.: 06151- 9693030 Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de