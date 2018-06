Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim: Dieb nutzt offen ...

Bensheim: Dieb nutzt offen stehendes Fenster und entwendet Geldbeutel / Polizei sucht Zeugen

Bensheim - Ein offen stehendes Fenster nutzte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag (6.-7.6) aus und stieg in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße ein. Dort entwendete er einen Geldbeutel sowie ein Handy und flüchtete mit seiner Beute, bislang unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge wird die Tatzeit zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr angenommen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat beitragen, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de