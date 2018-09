Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim: Geldbörse mit 600 Euro ...

Bensheim: Geldbörse mit 600 Euro entwendet / Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Bensheim - Nach einem Trickdiebstahl in der Bensheimer Humboldtstraße haben die Beamtinnen und Beamten der Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Gegen 12 Uhr am Freitagmittag (21.09.) klingelte eine 40 bis 50 Jahre alte und etwa 1,50 bis 1,60 Meter große Frau bei einem lebensälteren Bürger. Sie bat den Senior nach Zettel und Stift, angeblich, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen. Der hilfsbereite Rentner ließ die Unbekannte, die auffallend dick ist, ein südländisches Aussehen hat und stark geschminkt war, in seine Küche und suchte nach den geforderten Gegenständen. Die Frau hatte laut Wahrnehmung des Mannes extrem rote Lippen und ein Hörgerät im Ohr. Während sie den Bensheimer ablenkte, betrat eine grauhaarige Komplizin den Eingangsbereich und entwendete hier eine abgestellte Einkaufstasche samt Geldbörse und 600 Euro. Beide Täterinnen flüchteten anschließend mit ihrer Beute und sollen laut Zeugenaussagen mit einem schwarzen Auto sowie einem weiteren Mittäter davongefahren sein. Zeugen, denen die Beschriebenen oder das Auto aufgefallen sind oder die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 zu melden (06252/706-0).

