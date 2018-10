Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim: In Schlangenlinien durch ...

Bensheim: In Schlangenlinien durch Bensheim / Autofahrer mit Promille gestoppt

Bensheim - Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist am Montagnachmittag (8.10) nach Hinweisen von anderen Verkehrsteilnehmern von einer Polizeistreife in der Schwanheimer Straße gestoppt worden. Der Wagenlenker eines blauen Mercedes Sprinters fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. In Schlangenlinien fuhr der Mann durch die Stadt. Nur durch Glück hat es keinen Unfall gegeben. Die Ursache für die Fahrweise war schnell gefunden. Der Lautertaler stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Neben der Strafanzeige hat der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen müssen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de