Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim: Junge Frau in ...

Bensheim: Junge Frau in Einkaufsmarkt unsittlich berührt

Bensheim - Die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Wilhelmstraße in Auerbach wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand am Mittwoch (28.11.) gegen 12.00 Uhr während ihrer Arbeit von einem Kunden des Marktes unsittlich berührt. Ein Kollege der Frau bemerkte den Vorfall und griff ein. Er hielt den 32 Jahre alten Tatverdächtigen, der sich anschließend auch noch entblößte und in schamverletztender Weise zeigte, bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

