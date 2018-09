Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim: Person in Not gemeldet / ...

Bensheim: Person in Not gemeldet / Umfangreiche Suchmaßnahmen in Bensheimer See eingestellt

Bensheim - Umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer gemeldeten Person in Not in einem Bensheimer See mussten am Donnerstagnachmittag (20.09.) ergebnislos abgebrochen werden. Ein Zeuge rief gegen 11 Uhr Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan, nachdem er in dem See im Bereich "An der Erlache" eine Person im Wasser gesehen hatte. Laut seiner Wahrnehmung drohte sie zu ertrinken, weshalb er umgehend den Notruf wählte und abseits des Sees auf das Eintreffen der Rettungskräfte wartete. Durch die Polizei in Bensheim, die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie das DLRG wurden daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben einem Rettungshubschrauber sowie einer Drohne haben auch ein Sonarboot, Taucher, Rettungshunde sowie ein Tauchroboter nach der Person im Wasser gesucht. Alle Maßnahmen sowie die Ermittlungen der Beamten verliefen aber ohne Erfolg, weshalb die Suche gegen 15.20 Uhr eingestellt wurde.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de