Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim- Schönberg: Polizei sucht ...

Bensheim- Schönberg: Polizei sucht Augenzeugen nach Vorfall an Bushaltestelle

Bensheim-Schönberg - Nach einem noch ungeklärten Vorfall am Samstagmorgen (9.6.), der sich an der Bushaltestellte "Schönberg" in der Nibelungenstraße zugetragen haben soll, sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 35) für eine Rekonstruktion der Geschehnisse Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ein junger Mann hatte sich gegen 6 Uhr bei der Polizei in Bensheim gemeldet und mitgeteilt, dass er von mehreren Jugendlichen bestohlen worden sei. Laut den Schilderungen des 18-Jährigen sei er von mehreren Jugendliche auf seinem Nachhauseweg, gegen 3 Uhr, unvermittelt an der Haltestelle angesprochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Eine genaue Beschreibung der mutmaßlichen Täter ist aufgrund seiner nur lückenhaften Erinnerung derzeit nicht möglich, jedoch fehlten dem jungen Mann nach dieser Begegnung die Geldbörse sowie sein Mobiltelefon. Die genauen Hintergründe der Geschehnisse sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Darmstädter Kripo ist mit den weiteren Untersuchungen befasst und die Beamten fragen: Wer hat in dem Zeitraum zwischen 3 Uhr und 6 Uhr an diesem Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Haltestelle wahrgenommen? Wer konnte möglicherweise einen Streit zwischen mehreren Personen beobachten? Alle sachdienlichen Hinweise in diesem Zusammenhang nehmen die Beamten des Kommissariats 35 unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

