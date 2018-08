Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim: Tür und Fenster ...

Bensheim: Tür und Fenster aufgebrochen / Einbrecher haben es auf Geld abgesehen

Bensheim - Eine Beute von über 200 Euro haben Einbrecher am Wochenende (18.-20.8) am Marktplatz gemacht. Die Unbekannten stiegen zum einen in einem Handwerksbetrieb für Schuhreparaturen ein, indem sie die Eingangstür aufgebrochen haben. Zum anderen kletterten sie über ein Bürofenster in eine kirchliche Einrichtung. Dieser Einbruch dürfte nach ersten polizeilichen Erkenntnissen am Montagmorgen (20.8) zwischen 1.30 Uhr und 3.50 Uhr passiert sein. Aufgrund der örtlichen Nähe schließen die Ermittler nicht aus, dass dieselben Täter zugange waren.

Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de