Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim: Unfallbeteiligter gesucht ...

Bensheim: Unfallbeteiligter gesucht / Hinterlassener Zettel von Regen aufgeweicht / Nachricht nicht lesbar

Bensheim - Am Donnerstagnachmittag (13.9.) hat sich im Altengaßweg ein Verkehrsunfall ereignet bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW beschädigt wurde. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr kollidierte der Verursacher aus noch nicht bekannten Gründen mit dem Heckbereich des BMW und verursachte somit einen Sachschaden am Stoßfänger. Seine Kontaktdaten hinterließ der Unfallbeteiligte auf einem Zettel an dem Fahrerfenster des beschädigten BMW. Unglücklicherweise war diese Nachricht jedoch bei der Rückkehr des Besitzers aufgrund des einsetzenden Regens nicht mehr lesbar. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Bensheim nun Zeugen des Vorfalls sowie den Fahrer des unfallverursachenden Autos. Dieser wird gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 in Verbindung zu setzten.

