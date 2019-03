Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim - Verkehrsunfallflucht

Bensheim - Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen - Bensheim - Im Zeitraum von Sonntag 03.03.2019; 20:00 Uhr bis Montag 04.03.2019, 11:00 Uhr, kam es in Bensheim in der Sandstr. Ecke Obere Grieselstr. zu einer Unfallflucht an einem geparkten weißen PKW VW Golf. Der Verursacher streifte hierbei im Vorbeifahren das hintere linke Fahrzeugheck des geparkten PKW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Danach flüchtete der noch unbekannte Verursacher von der Unfallstelle.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Tel.06251/8468-0 entgegen

